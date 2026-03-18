У Смілі планують створити онлайн-каталог місцевого бізнесу та послуг

У межах програми розвитку та підтримки бізнесу Смілянської громади у 2026 році планують створити онлайн-каталог підприємців і послуг міста.

Ініціатори зазначають, що така практика не є новою: подібні платформи вже працюють в інших громадах. Зокрема, існує каталог локальних виробників у Білій Церкві, а на туристичному сайті Сум діють розділи з підбірками закладів харчування та місць для проживання.

У Смілі ж хочуть створити універсальний ресурс, який буде корисним не лише туристам, а й місцевим жителям і бізнесу. Особливу увагу планують приділити потребам внутрішньо переміщених осіб. За словами ініціаторів, у профільних спільнотах ВПО часто шукають інформацію про послуги, транспорт і графіки роботи закладів.

Попередньо на платформі можуть з’явитися такі розділи:

заклади харчування (ресторани, кафе, пекарні);

готелі та місця проживання;

побутові послуги (ремонт, пошиття одягу тощо);

СТО;

медичні та ветеринарні послуги;

спорт і активне дозвілля;

локальні та крафтові виробники.

Наразі триває збір пропозицій від мешканців. Опитування вже проводили в телеграм-каналі міського голови, а найближчим часом планують ще один етап збору ідей.

Долучитися до обговорення запрошують як підприємців, так і жителів громади. Посилання на опитування обіцяють розмістити під відео. Мета — визначити, наскільки такий каталог є актуальним і затребуваним, а також які саме розділи мають бути в ньому представлені.