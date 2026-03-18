У Смілі планують створити онлайн-каталог місцевого бізнесу та послуг

У межах програми розвитку та підтримки бізнесу Смілянської громади у 2026 році планують створити онлайн-каталог підприємців і послуг міста.
Ініціатори зазначають, що така практика не є новою: подібні платформи вже працюють в інших громадах. Зокрема, існує каталог локальних виробників у Білій Церкві, а на туристичному сайті Сум діють розділи з підбірками закладів харчування та місць для проживання.
У Смілі ж хочуть створити універсальний ресурс, який буде корисним не лише туристам, а й місцевим жителям і бізнесу. Особливу увагу планують приділити потребам внутрішньо переміщених осіб. За словами ініціаторів, у профільних спільнотах ВПО часто шукають інформацію про послуги, транспорт і графіки роботи закладів.
Попередньо на платформі можуть з’явитися такі розділи:
- заклади харчування (ресторани, кафе, пекарні);
- готелі та місця проживання;
- побутові послуги (ремонт, пошиття одягу тощо);
- СТО;
- медичні та ветеринарні послуги;
- спорт і активне дозвілля;
- локальні та крафтові виробники.
Наразі триває збір пропозицій від мешканців. Опитування вже проводили в телеграм-каналі міського голови, а найближчим часом планують ще один етап збору ідей.
Долучитися до обговорення запрошують як підприємців, так і жителів громади. Посилання на опитування обіцяють розмістити під відео. Мета — визначити, наскільки такий каталог є актуальним і затребуваним, а також які саме розділи мають бути в ньому представлені.