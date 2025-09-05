Мешканці Південно-Західного мікрорайону тепер мають доступний ЦНАП: на проспекті Перемоги, 7 відкрився новий підрозділ

Від

Тут місцеві мешканці зможуть отримати майже 400 адмінпослуг (окрім паспортних), а допомагатимуть їм досвідчені адміністратори.

Проєкт реалізовано за підтримки соціально відповідального бізнесу, який надав приміщення, зробив ремонт і забезпечив обладнанням.

Міський голова Анатолій Бондаренко під час урочистого відкриття подякував за підтримку проєкту і вручив партнерам відзнаки.

Щоб адмінпослуги стали доступнішими та ближчими до людей, новий ЦНАП облаштували максимально зручно й інклюзивно.

Для комфорту відвідувачів — безбар’єрний вхід, дитячий куточок, комфортна зона очікування. Поруч — зупинка транспорту й парковка.