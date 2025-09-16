АНТЕНА

70% випадків пов’язані з депресією: що варто знати про ризик суїциду

Вер 16, 2025

Щодня сотні людей втрачають надію, і дуже часто поруч із ними є ті, хто міг би допомогти, якби знав, на що звернути увагу. У цьому відео ми поговоримо про те, які сигнали можуть свідчити про небезпеку, чому підтримка близьких здатна змінити все, та як вчасно відреагувати, щоб врятувати людину.

Тези:

Суїцид часто пов’язаний із психічними розладами: близько 70% людей мали депресію або інші порушення, які потребували лікування.

Відчуття беззмістовності життя часто штовхає до суїциду. Допомога у відновленні сенсу значно підвищує шанси на порятунок.

Підлітки не належать до найвищих груп ризику, але їхні переживання не можна ігнорувати, адже наслідки можуть бути фатальними.

Щоб допомогти, важливо зрозуміти першопричину проблеми та працювати саме з нею. Терапія та підтримка реально рятують життя.

Раптова зміна настрою — сигнал тривоги: людина може впасти у депресію або навпаки стати неприродно енергійною та веселою.

Дарування зайвих подарунків, прощальні листи чи фрази з подвійним сенсом — це ознаки кризи, що потребують швидкого реагування.

Алкоголь значно підвищує ризик суїциду: він посилює імпульсивність, знижує самоконтроль і робить людину вразливою перед темними думками.

Близькі можуть відігравати ключову роль: помітивши тривожні ознаки, варто щиро вислухати людину, не тиснути і надати підтримку.

Якщо є підозри на суїцидальний стан, обов’язково зверніться до спеціаліста з досвідом роботи із суїцидальною поведінкою.

