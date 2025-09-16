У Смілі чоловік кинув гранату у товариша — той загинув

На Черкащині правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату у свого товариша. Трагедія сталася 13 вересня у місті Сміла. До лікарні з численними осколковими пораненнями доставили 40-річного місцевого жителя. Врятувати його життя медикам не вдалося — від отриманих травм чоловік помер.

За даними поліції, напередодні загиблий разом із 54-річним знайомим влаштували застілля. Під час суперечки старший дістав гранату Ф-1 та кинув її у друга. На місці події правоохоронці вилучили фрагменти боєприпасу та направили їх на експертизу до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває.