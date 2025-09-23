Програма «єОселя» отримала новий механізм компенсації, що робить іпотеку доступнішою для внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян

Придбати можна квартиру, приватний будинок або таунхаус, якщо вони відповідають вимогам програми. Максимальна вартість житла для ВПО — до 2 млн грн, вік будівлі — не більше 20 років.

Головне:

• Держава відшкодовує 70% першого внеску за іпотекою (але не більше ніж 30% від вартості житла)

• Компенсується 70% щомісячних платежів у перший рік — до 150 тис. грн, а також до 40 тис. грн супутніх витрат

• Для ВПО діє фіксована ставка 7% річних та термін погашення до 20 років, що полегшить фінансове навантаження

• Придбати можна різні типи житла: квартиру, приватний будинок або таунхаус, — якщо вони відповідають вимогам програми

• Максимальна вартість житла для ВПО за програмою — до 2 млн грн, вік будівлі — не більше 20 років

• Програма діє безстроково, тож запланувати купівлю і скористатися допомогою можна у будь-який час