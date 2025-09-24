АНТЕНА

TV сюжет Спорт У Черкасах

У Черкасах голболісти провели відкрите тренування для дітей із вадами зору, щоб познайомити їх із цим видом спорту

Вер 24, 2025

Голбол розвиває координацію, витривалість і командний дух, а головне — дарує відчуття підтримки й азарт великої гри.

TV сюжет Війна Культура У Черкасах

У Черкаському краєзнавчому музеї презентували альбом міжнародного проєкту «Ляльки в камуфляжі. Ті, хто нас захищає»

24.09.2025 editor
TV сюжет Спорт У Черкасах

У Черкасах голболісти провели відкрите тренування для дітей із вадами зору, щоб познайомити їх із цим видом спорту

24.09.2025 editor
TV сюжет Освіта Офіційно У Черкасах

У Черкасах відбулася святкова посвята першокурсників професійних коледжів

24.09.2025 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У центрі Черкас комунальники облаштовують пандуси: місто стає доступнішим

23.09.2025 editor