На міських кладовищах №2, №3, №5 та №8 відремонтували дороги

Вер 29, 2025

Оновлені центральні та бічні алеї зробили території зручнішими та доступнішими для відвідувачів.

TV сюжет Війна Культура У Черкасах

У Черкаському краєзнавчому музеї відкрилася виставка Світлани Кліменко «Все, що в руках оживає…»

Вер 26, 2025
TV сюжет Війна Головне Пряма мова У Черкасах

Комунальники завершили прийом заявок на відшкодування за зруйновані надгробки після ракетного удару

Вер 26, 2025
TV сюжет Головне Життя Офіційно Пряма мова У Черкасах

Опалювальний сезон 25/26: гідравлічні випробування тепломережі Черкас завершено

Вер 25, 2025

