На міських кладовищах №2, №3, №5 та №8 відремонтували дороги

Оновлені центральні та бічні алеї зробили території зручнішими та доступнішими для відвідувачів. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів У Черкаському краєзнавчому музеї відкрилася виставка Світлани Кліменко «Все, що в руках оживає…»