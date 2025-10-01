У день свята Покрови Пресвятої Богородиці в найстарішому в Черкасах храмі української церкви відбулось урочисте богослужіння

Священнослужителі разом із вірянами молилися за мир, оборонців держави та перемогу України. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів У Свято-Михайлівському соборі відбулось урочисте богослужіння з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць Черкаські медики презентували у Києві проєкт капітального ремонту лікарні швидкої медичної допомоги з облаштуванням нового реабілітаційного відділення