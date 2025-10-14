АНТЕНА

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Осінь малює небо: журналісти “Антени” показали, як красиво крізь важкі хмари просочується м’яке проміння сонця, фарбуючи край неба у помаранч і рожеву тінь

Жов 14, 2025

На обрії — тонка смуга дощу, де хмари торкаються землі, і день тихо розчиняється у вечорі, наче фарба у воді.

TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

Дим над лісом, який черкасці сприйняли за лісову пожежу, виявився димом від спалювання порубкових рештків

Жов 14, 2025
TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Життя У Черкасах

У Черкасах п’ятьом родинам загиблих азовців вручили ключі від нових квартир

Жов 14, 2025
TV сюжет Без коментарів Сміла

У Смілі працівники СКП «Комунальник» виконують сезонні роботи з благоустрою

Жов 14, 2025

