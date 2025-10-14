Дим над лісом, який черкасці сприйняли за лісову пожежу, виявився димом від спалювання порубкових рештків

«Контрольовані» випали так само шкідливі, як некотрольовані: вони так само знищують підстилку, грибницю, личинки комах, зменшують біорізноманіття. Часто після таких «профілактичних» спалювань ліс втрачає природну стійкість.

Чому ж лісівникам усе ще можна палити? Та тому, що в їхніх інструкціях досі живуть старі радянські звички — тоді випали вважали нормальним способом «догляду» за лісом. До того ж, випалити простіше й дешевше, ніж згрібати й вивозити рештки — от і вся «таємниця». А подекуди ці «контрольовані» випали — просто узаконений підпал із печаткою, який мало чим відрізняється від самовільного.

На папері різниця проста: громадянам — заборонено, лісівникам — дозволено, якщо «контрольовано». Але в реальності це — подвійні стандарти. Громадяни платять штраф за підпал сухої трави, бо це шкодить довкіллю. Ті самі аргументи — чад, діоксини, знищення комах і птахів, деградація ґрунту — раптом втрачають силу, коли вогонь підпалює не селянин, а людина у формі з гербом Ліси України.