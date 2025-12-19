Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів про наслідки ворожої дронової атаки по місту, механізми компенсації з міського бюджету, можливість участі в державній програмі «єВідновлення», а також про терміни відновлювальних робіт і тимчасове розселення постраждалих

Росія вдарила по цивільних об’єктах. Постраждали приватні домоволодіння. Тут немає жодних військових об’єктів чи промисловості — це виключно приватний сектор. Це одне з найстаріших поселень у Черкасах: старі будинки, яким 70–100 років, перебудовані з часом.

Пошкоджено близько 15 будинків, частина з них зазнала суттєвих руйнувань і наразі непридатна для проживання. Комунальні служби міста проводять актування збитків і працюють над розбиранням завалів.

Комісія Черкаської міської ради завершить роботу, після чого на розгляд депутатів подадуть проєкт щодо відшкодування. Частині постраждалих компенсують витрати на вікна, двері, можливо — на покрівлі. Також людей просять скористатися державною програмою «єВідновлення».

Допомога з міського бюджету буде адресною — виключно для постраждалих. Люди самі зможуть замовляти встановлення вікон, адже всі вони різних розмірів. Відшкодування здійснюватиметься за квадратний метр склопакета.

Мешканцям будинків, які повністю пошкоджені, пропонували тимчасове житло з комунального фонду міста, однак вони відмовилися, оскільки їх прихистили знайомі. Це приклад великої солідарності між людьми.

Міська допомога не суперечить участі в програмі «єВідновлення» — постраждалі можуть користуватися обома механізмами.

Основні терміни відновлення залежать від виготовлення віконних блоків та браку майстрів для ремонту покрівель. Значна частина фахівців перебуває в ЗСУ або за кордоном. Попри це, люди допомагають одне одному, частину робіт виконують комунальні служби.

Очікується, що компенсацію постраждалі отримають у січні. Також ухвалено рішення про адресну грошову допомогу.