У Дахнівському лісництві триває реалізація новорічних дерев — сосни звичайної, сосни кримської та ялини звичайної. Скільки коштує легальне деревце, журналістам розповіли фахівці

У Дахнівському лісництві триває реалізація новорічних дерев — сосни звичайної, сосни кримської та ялини звичайної. Висота дерев — від 1 метра до 4,5 метра. Станом на зараз уже продано понад 500 номерних ялинок.

Найбільшим попитом користуються дерева висотою 1–1,5 метра. Сосна звичайна висотою до одного метра коштує 186 гривень, дерево 1,5–2 метра — 204 гривні. Ялина звичайна до одного метра — 192 гривні. У лісництві зазначають: ціни значно нижчі, ніж на стихійних ринках Черкас.

Усі дерева вирощені на спеціальних плантаціях. Це не самовільно зрубані ялинки — за ними доглядають щороку, висаджують за спеціальною схемою та зрубують через 3–5 років дозрівання. Після цього плантації оновлюють і створюють нові.

Сосна кримська становить близько 40–50% від усіх дерев у реалізації. Вона має довшу й менш колючу хвою, тому користується особливою популярністю. Ялину купують рідше — вона менш стійка до тепла в оселях і швидше обсипається.

Лісівники також пояснюють особливості ялинок у горщиках. Якщо тримати таке дерево в теплому приміщенні, воно прокидається, починає рости й згодом може всохнути. Щоб навесні висадити ялинку, її потрібно зберігати в холоді — на подвір’ї або балконі, або в приміщенні з температурою не вище +14 градусів.

Фахівці закликають купувати лише легальні новорічні дерева. Кожна ялинка має індивідуальну бірку з номером і чіпом, за яким її можна перевірити в реєстрі та переконатися, що дерево зрубане законно.

Крім Дахнівського лісництва, новорічні дерева можна придбати також у Руськополянському, Свидівоцькому та інших лісництвах Черкаського надлісництва. Попит цього року зростає — через доступні ціни та легальне походження дерев.

Оплата за різдвяні дерева здійснюється виключно в безготівковому форматі. Покупці можуть перерахувати кошти на розрахунковий рахунок підприємства або скористатися QR-кодом.

Процес максимально простий і зручний: покупець сканує QR-код, після чого йому озвучують вартість ялинки. Далі проводиться оплата через мобільний банкінг — зокрема Приват24 або інші банківські застосунки.

Готівкові розрахунки не передбачені. Оплатити покупку можна лише безготівково або за реквізитами через банківські сервіси.

Шукаєте лісництво? Скануйте QR-код