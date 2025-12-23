25 грудня, після ранкової різдвяної святкової служби, у Свято-Михайлівському соборі відбудеться благодійний концерт «Дитячі мрії на Різдво»

Понад 300 років українська церква перебувала в підпорядкуванні російської православної церкви й лише у 1990-х роках змогла відокремитися. Через століття життя в інформаційному, культурному й релігійному вакуумі, в який Україну загнали наші недобросовісні сусіди, багатьом здається, що концерти на славу Божу з музичними інструментами та вокалом — це щось нове або навіть «неправильне» для християнської традиції.

На жаль, у російській церковній культурі десятиліттями виховували образ пригніченого, постійно сумного вірянина, для якого єдиним звучанням у храмі були дзвони. Через це ми втратили відчуття повноти християнства, яке у світі має багаті культурні прояви — зокрема й через музику, спів і концертні форми прославлення.

Насправді ж традиція хвали Бога через музику має глибоке коріння. Ще пророк Давид закликав славити Господа, перелічуючи різноманітні музичні інструменти. Це була своєрідна заповідь — використовувати всі свої таланти, коли є про що говорити і за що дякувати.

«Саме в продовження цих давніх традицій у Свято-Михайлівському соборі відбудеться оперний концерт. Ми щиро запрошуємо всіх мешканців міста, гостей, парафіян інших храмів — зокрема й московського патріархату — розділити радість Різдва разом із нами», — запрошує священник Свято-Михайлівського собору Володимир Рідний.

Благодійний концерт «Дитячі мрії на Різдво» відбудеться 25 грудня, після ранкової різдвяної святкової служби.

Ця подія вже стала доброю традицією — минулого року такий концерт також проходив у різдвяні дні. Усі кошти, зібрані під час заходу, спрямують на підтримку дітей загиблих Героїв 118-ї Черкаської територіальної оборони.

На гостей чекає концерт класичної музики у європейському різдвяному форматі. У програмі — вокальні номери на різдвяну та біблійну тематику, твори для віолончелі та скрипки, а також фортепіанна музика. Концерт покликаний створити урочисту, світлу атмосферу різдвяного ранку.

Початок — об 11:00.

Організатор та ініціатор заходу — клуб поціновувачів оперного мистецтва «Секвенція. Черкаси».

Запрошуємо долучитися, розділити святковий настрій і зробити добру справу.