TV сюжет Без коментарів Війна У Черкасах

Рев сирен та гуркіт генераторів — таким запам’ятають Святвечір 2025 року черкасці

Відeditor

Гру 24, 2025

Без коментарів та пояснень. Атмосферність святкового міста під час війни.

YouTube player

Від editor

TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Життя Культура У Черкасах

Щоб розділити радість Різдва, у Свято-Михайлівському соборі відбувся оперний концерт для містян, гостей, парафіян інших храмів

25.12.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Війна Головне Ексклюзив У Черкасах

Черкасці приїхали перевірити могили рідних після ракетного удару по цвинтарю у Святвечір

25.12.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Війна У Черкасах

Рев сирен та гуркіт генераторів — таким запам’ятають Святвечір 2025 року черкасці

24.12.2025 editor
TV сюжет Культура У Черкасах

25 грудня, після ранкової різдвяної святкової служби, у Свято-Михайлівському соборі відбудеться благодійний концерт «Дитячі мрії на Різдво»

23.12.2025 editor