АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Життя Культура У Черкасах

Щоб розділити радість Різдва, у Свято-Михайлівському соборі відбувся оперний концерт для містян, гостей, парафіян інших храмів

Відeditor

Гру 25, 2025

Музика різдвяної та біблійної тематики створила урочисту, світлу атмосферу різдвяного ранку та святкового єднання.

Через століття життя в інформаційному, культурному й релігійному вакуумі, в який Україну загнали наші недобросовісні сусіди, багатьом здається, що концерти на славу Божу з музичними інструментами та вокалом — це щось нове або навіть «неправильне» для християнської традиції. Понад 300 років українська церква перебувала в підпорядкуванні російської православної церкви й лише у 1990-х роках змогла відокремитися.

На жаль, у російській церковній культурі десятиліттями виховували образ пригніченого, постійно сумного вірянина, для якого єдиним звучанням у храмі були дзвони. Через це ми втратили відчуття повноти християнства, яке у світі має багаті культурні прояви — зокрема й через музику, спів і концертні форми прославлення.

Насправді ж традиція хвали Бога через музику має глибоке коріння. Ще пророк Давид закликав славити Господа, перелічуючи різноманітні музичні інструменти. Це була своєрідна заповідь — використовувати всі свої таланти, коли є про що говорити і за що дякувати.

Саме в продовження цих давніх традицій у Свято-Михайлівському соборі відбувся оперний концерт.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів Війна Головне Ексклюзив У Черкасах

Черкасці приїхали перевірити могили рідних після ракетного удару по цвинтарю у Святвечір

Гру 25, 2025
TV сюжет Без коментарів Війна У Черкасах

Рев сирен та гуркіт генераторів — таким запам’ятають Святвечір 2025 року черкасці

Гру 24, 2025
TV сюжет Культура У Черкасах

25 грудня, після ранкової різдвяної святкової служби, у Свято-Михайлівському соборі відбудеться благодійний концерт «Дитячі мрії на Різдво»

Гру 23, 2025

You missed

TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Життя Культура У Черкасах

Щоб розділити радість Різдва, у Свято-Михайлівському соборі відбувся оперний концерт для містян, гостей, парафіян інших храмів

25.12.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Війна Головне Ексклюзив У Черкасах

Черкасці приїхали перевірити могили рідних після ракетного удару по цвинтарю у Святвечір

25.12.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Війна У Черкасах

Рев сирен та гуркіт генераторів — таким запам’ятають Святвечір 2025 року черкасці

24.12.2025 editor
TV сюжет Культура У Черкасах

25 грудня, після ранкової різдвяної святкової служби, у Свято-Михайлівському соборі відбудеться благодійний концерт «Дитячі мрії на Різдво»

23.12.2025 editor