Щоб розділити радість Різдва, у Свято-Михайлівському соборі відбувся оперний концерт для містян, гостей, парафіян інших храмів

Музика різдвяної та біблійної тематики створила урочисту, світлу атмосферу різдвяного ранку та святкового єднання.

Через століття життя в інформаційному, культурному й релігійному вакуумі, в який Україну загнали наші недобросовісні сусіди, багатьом здається, що концерти на славу Божу з музичними інструментами та вокалом — це щось нове або навіть «неправильне» для християнської традиції. Понад 300 років українська церква перебувала в підпорядкуванні російської православної церкви й лише у 1990-х роках змогла відокремитися.

На жаль, у російській церковній культурі десятиліттями виховували образ пригніченого, постійно сумного вірянина, для якого єдиним звучанням у храмі були дзвони. Через це ми втратили відчуття повноти християнства, яке у світі має багаті культурні прояви — зокрема й через музику, спів і концертні форми прославлення.

Насправді ж традиція хвали Бога через музику має глибоке коріння. Ще пророк Давид закликав славити Господа, перелічуючи різноманітні музичні інструменти. Це була своєрідна заповідь — використовувати всі свої таланти, коли є про що говорити і за що дякувати.

Саме в продовження цих давніх традицій у Свято-Михайлівському соборі відбувся оперний концерт.