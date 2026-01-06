АНТЕНА

TV сюжет Сміла

Різдво, що об’єднало Черкащину: у Смілі заспівали 12 хорів під банями собору

Відeditor

Січ 6, 2026

3 січня під величними банями Покровського собору в Смілі лунали дзвінкі українські колядки — щирі, глибокі й наповнені різдвяним світлом. Народними співами славили народження Христа учасники Фестивалю різдвяної коляди, який у місті проводять уже третій рік поспіль.

Цього разу до фестивалю долучилися 12 колективів із різних куточків Черкащини. Професійні та аматорські хори зі Сміли, Кам’янки, Городища та Звенигородщини зібралися разом, щоб розділити радість Різдва. Більшість учасників — церковні хори, які приїхали разом зі своїми духовними наставниками.

У кожній колядці перепліталися віра й надія, радість і тиха внутрішня сила — та сама, що підтримувала наших предків і допомагає вистояти сьогодні. Українська різдвяна коляда тут звучала не просто як пісня, а як молитва, жива пам’ять народу і світло, що входить у кожен дім та серце.

Завершилося свято спільним виконанням коляди «Нова радість стала». До співу приєдналися не лише учасники фестивалю, а й усі присутні — як символ єдності, віри та різдвяної радості.

