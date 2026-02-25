АНТЕНА

У Смілі п’яна водійка збила пішохода та намагалася втекти з місця ДТП

Лют 25, 2026

ДТП сталася 23 лютого близько 21:15 на вулиці Героїв Холодноярців у Смілі. За попередніми даними, 39-річна водійка Mercedes-Benz не дотрималася безпечної швидкості та збила пішохода, який рухався правим узбіччям.

21-річного чоловіка з травмами госпіталізували. Після аварії жінка намагалася втекти, але за кілька метрів її авто застрягло у сніговій заметі.

Тест показав 2,4 проміле алкоголю — у 12 разів більше за допустиму норму. Поліцейські затримали її відповідно до ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури водійці вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 286-1 та ч. 1 ст. 135 КК України.

