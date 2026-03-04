У Черкасах планують підвищити тариф на вивезення сміття

Востаннє тариф на вивезення побутових відходів у місті переглядали у вересні 2022 року. Відтоді, за словами головного бухгалтера підприємства Євгена Роговика, рівень інфляції сягнув близько 30%, суттєво зросли ціни на пальне, а також змінилися умови оплати праці.

З 2026 року почала діяти нова галузева угода, яка передбачає підвищення базових коефіцієнтів для розрахунку посадових окладів працівників — водіїв, монтажників та інших співробітників. Це також вплинуло на структуру витрат.

Щодня на маршрутах у місті працюють 15–18 автомобілів. Вивезенням відходів займаються до 40 водіїв і близько 80 працівників загалом. Для стабільної роботи потрібні кошти на зарплати, ремонт техніки та закупівлю запчастин. Без перегляду тарифу підприємство, за словами представника, не зможе працювати в нормальному режимі.

Також зазначається, що в багатьох містах України тарифи на управління побутовими відходами вже переглянули через зміни в законодавстві та нову структуру формування ціни.

Йдеться саме про тариф на вивезення побутових відходів — тобто сміття, яке мешканці щодня викидають у контейнери. Тарифи на великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи чи зелені насадження наразі переглядати не планують.