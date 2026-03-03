Ветеранські спілки заявили про тиск і спроби розколу: «Ми не допустимо, щоб брат ішов на брата»

Сьогоднішнє засідання Черкаської обласної ради мало нагадувало звичайні сесії і навіть позачергові. На сесію прийшли представники ветеранської спільноти з жорсткими вимогами підтримати їхнє звернення до ВР з приводу трагедії у Корсуні. Сесія підтримала звернення, але після того, як стало зрозуміло, що депутати сьогодні не голосуватимуть за голову обласної ради, ветерани вийшли до президії і дуже жорстко висловили свою думку з приводу ситуації на Черкащині.

Під час виступу з трибуни представник ветеранської спільноти заявив про спроби розколоти ветеранський рух і створити підконтрольні владі організації. За його словами, нині в місті діє близько 30 ветеранських спілок, які після трагедії 27 числа об’єдналися, щоб домогтися справедливого розслідування загибелі побратима. Водночас, як зазначив виступаючий, експертиза у справі досі не завершена, а відповіді на ключові питання немає.

Представник ветеранів стверджує, що паралельно почали з’являтися нові спілки, наближені до окремих посадовців. На його думку, це може бути спробою створити протистояння всередині ветеранського середовища.

Він наголосив, що їхня організація не має політичної підтримки, не фінансується жодною партією і діє незалежно. За словами промовця, ветерани не братимуть участі в кулуарних домовленостях і не підтримуватимуть жодні політичні сили.

Окремо він закликав інші ветеранські об’єднання до єдності, щоб уникнути ситуації, коли до органів влади надходять кілька різних звернень від ветеранів з одних і тих самих питань.

Також у виступі пролунала заява, що ветеранська спільнота має намір добиватися справедливості щодо загибелі побратимів і гарантій захисту їхніх родин.

Головне з виступу:

ветерани заявляють про спроби розколу їхнього середовища;

вимагають завершення експертизи та прозорого розслідування загибелі побратима;

запевняють, що не пов’язані з політичними партіями;

закликають ветеранські організації до єдності;

обіцяють відстоювати права військових та їхніх родин.