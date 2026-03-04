АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Випадки Сміла

Смертельна аварія на трасі Черкаси – Сміла: загинув водій, двоє пасажирів у лікарні

Відeditor

Бер 4, 2026

Сьогодні вранці на автодорозі Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань сталася смертельна ДТП. За попередніми даними поліції, зіткнулися Renault Taliant, за кермом якого перебував 81-річний чоловік, та вантажівка DAF 105.460, якою керував 34-річний водій. Після удару легковик виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет.

Водій Renault загинув на місці. Двоє пасажирів — 48-річна жінка та 61-річний чоловік — отримали травми, їх госпіталізували. Водія вантажівки оглянули медики, від госпіталізації він відмовився.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Головне Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах стартував аварійний ямковий ремонт. Повноцінні роботи — орієнтовно з кінця березня

Бер 4, 2026
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах переглядатимуть тариф на вивезення сміття: чинний є збитковим

Бер 4, 2026
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах запровадили різні тарифи на проїзд у маршрутках — 16 грн карткою, 20 грн готівкою

Бер 4, 2026

You missed

TV сюжет Головне Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах стартував аварійний ямковий ремонт. Повноцінні роботи — орієнтовно з кінця березня

04.03.2026 editor
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах переглядатимуть тариф на вивезення сміття: чинний є збитковим

04.03.2026 editor
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах запровадили різні тарифи на проїзд у маршрутках — 16 грн карткою, 20 грн готівкою

04.03.2026 editor
TV сюжет Випадки Сміла

Смертельна аварія на трасі Черкаси – Сміла: загинув водій, двоє пасажирів у лікарні

04.03.2026 editor