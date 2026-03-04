Смертельна аварія на трасі Черкаси – Сміла: загинув водій, двоє пасажирів у лікарні

Сьогодні вранці на автодорозі Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань сталася смертельна ДТП. За попередніми даними поліції, зіткнулися Renault Taliant, за кермом якого перебував 81-річний чоловік, та вантажівка DAF 105.460, якою керував 34-річний водій. Після удару легковик виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет.

Водій Renault загинув на місці. Двоє пасажирів — 48-річна жінка та 61-річний чоловік — отримали травми, їх госпіталізували. Водія вантажівки оглянули медики, від госпіталізації він відмовився.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини.