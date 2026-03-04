У Черкасах запровадили різні тарифи на проїзд у маршрутках — 16 грн карткою, 20 грн готівкою

Виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення про запровадження диференційованого тарифу на проїзд в автобусах некомунальної форми власності.

З 14 березня вартість поїздки залежатиме від способу оплати:

16 гривень — при безготівковому розрахунку (банківською карткою, пристроєм із NFC або іншим електронним способом);

— при безготівковому розрахунку (банківською карткою, пристроєм із NFC або іншим електронним способом); 20 гривень — при оплаті готівкою.

Як пояснюють у міськраді, таке рішення спрямоване на стимулювання безготівкових розрахунків у громадському транспорті.

Серед основних аргументів — підвищення прозорості перевезень, можливість чітко обліковувати реальний пасажиропотік та забезпечення повної сплати податків як до місцевого, так і до державного бюджетів.

У міській владі наголошують, що перехід на безготівкову оплату — це крок до більш сучасної, контрольованої та законної системи розрахунків у громадському транспорті.