АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах запровадили різні тарифи на проїзд у маршрутках — 16 грн карткою, 20 грн готівкою

Відeditor

Бер 4, 2026

Виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення про запровадження диференційованого тарифу на проїзд в автобусах некомунальної форми власності.

З 14 березня вартість поїздки залежатиме від способу оплати:

  • 16 гривень — при безготівковому розрахунку (банківською карткою, пристроєм із NFC або іншим електронним способом);
  • 20 гривень — при оплаті готівкою.

Як пояснюють у міськраді, таке рішення спрямоване на стимулювання безготівкових розрахунків у громадському транспорті.

Серед основних аргументів — підвищення прозорості перевезень, можливість чітко обліковувати реальний пасажиропотік та забезпечення повної сплати податків як до місцевого, так і до державного бюджетів.

У міській владі наголошують, що перехід на безготівкову оплату — це крок до більш сучасної, контрольованої та законної системи розрахунків у громадському транспорті.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Головне Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах стартував аварійний ямковий ремонт. Повноцінні роботи — орієнтовно з кінця березня

Бер 4, 2026
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах переглядатимуть тариф на вивезення сміття: чинний є збитковим

Бер 4, 2026
TV сюжет Випадки Сміла

Смертельна аварія на трасі Черкаси – Сміла: загинув водій, двоє пасажирів у лікарні

Бер 4, 2026

You missed

TV сюжет Головне Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах стартував аварійний ямковий ремонт. Повноцінні роботи — орієнтовно з кінця березня

04.03.2026 editor
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах переглядатимуть тариф на вивезення сміття: чинний є збитковим

04.03.2026 editor
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах запровадили різні тарифи на проїзд у маршрутках — 16 грн карткою, 20 грн готівкою

04.03.2026 editor
TV сюжет Випадки Сміла

Смертельна аварія на трасі Черкаси – Сміла: загинув водій, двоє пасажирів у лікарні

04.03.2026 editor