У Черкасах запровадили різні тарифи на проїзд у маршрутках — 16 грн карткою, 20 грн готівкою

Виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення про запровадження диференційованого тарифу на проїзд в автобусах некомунальної форми власності.
З 14 березня вартість поїздки залежатиме від способу оплати:
- 16 гривень — при безготівковому розрахунку (банківською карткою, пристроєм із NFC або іншим електронним способом);
- 20 гривень — при оплаті готівкою.
Як пояснюють у міськраді, таке рішення спрямоване на стимулювання безготівкових розрахунків у громадському транспорті.
Серед основних аргументів — підвищення прозорості перевезень, можливість чітко обліковувати реальний пасажиропотік та забезпечення повної сплати податків як до місцевого, так і до державного бюджетів.
У міській владі наголошують, що перехід на безготівкову оплату — це крок до більш сучасної, контрольованої та законної системи розрахунків у громадському транспорті.