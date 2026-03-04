У Черкасах переглядатимуть тариф на вивезення сміття: чинний є збитковим

У Черкасах обговорюють можливий перегляд тарифів на вивезення твердих побутових відходів. Попри поширену думку, що під час воєнного стану змінювати тарифи заборонено, жодних юридичних обмежень для цього немає. Про це повідомив керівник департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради Сергій Отрешко.

За його словами, тарифи на вивезення сміття встановлюють органи місцевого самоврядування, і законодавчої заборони на їх коригування навіть у період воєнного стану не існує. Питання полягає не в «доречності», а в реальних економічних умовах.

«Усі бачать, як за час повномасштабної війни зросли ціни — на пальне, продукти, послуги. Те саме відбувається і в сфері поводження з відходами», — пояснив Отрешко.

Він наголосив, що пальне становить близько 40% собівартості послуг зі збирання та перевезення сміття. Водночас чинний тариф розраховувався ще до повномасштабного вторгнення — орієнтовно у 2021 році. У ньому закладалися зовсім інші показники: вартість пального близько 35 грн за літр та мінімальна зарплата 4 тис. грн.

Попри це КП «Черкаська служба чистоти» тривалий час працювало за старим тарифом, стримуючи зростання вартості послуг. Однак нині, за словами посадовця, тариф об’єктивно є збитковим.

«Чим довше ми залишаємо збитковий тариф, тим вищі ризики того, що вивезення сміття може просто зупинитися. Ніхто не буде безкінечно постачати пальне в борг», — Отрешко.

У міськраді зазначають: рішення щодо можливого перегляду тарифу ухвалюватимуть з урахуванням економічної ситуації та щоб не допустити зриву вивезення відходів у місті.