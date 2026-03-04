У Черкасах стартував аварійний ямковий ремонт. Повноцінні роботи — орієнтовно з кінця березня

У Черкасах розпочали перший етап так званого аварійного, або ямкового, ремонту доріг. Наразі йдеться про тимчасове усунення найбільш небезпечних вибоїн, щоб убезпечити рух транспорту до початку повноцінного ремонтного сезону.

Як пояснюють у міській владі, зараз застосовують технологію «пломбування» ям переробленим асфальтом — так званим осколом. Матеріал розігрівають за допомогою рециклера та використовують для оперативного закриття глибоких пошкоджень покриття.

Ці роботи мають тимчасовий характер і виконуються до моменту, коли погодні умови дозволять проводити ремонт відповідно до технологічних норм із використанням гарячого асфальту. Запуск асфальтних заводів і початок повноцінного ямкового ремонту очікують наприкінці березня – на початку квітня.

Цьогорічна зима суттєво вплинула на стан доріг. Часті перепади температур — коли вдень плюсова температура йде з опадами, а вночі вода замерзає — спричиняють руйнування покриття та збільшення кількості ям. Це природний процес, який особливо активізується за умов циклічного замерзання та відтавання.

За нормативами міжремонтний термін служби дорожнього покриття становить 8–10 років — залежно від інтенсивності руху та за умови регулярного утримання дороги: своєчасної ліквідації дрібних вибоїн, прибирання снігу та належного догляду.

У міськраді зазначають, що більшість проблемних ділянок — це дороги, які не ремонтувалися капітально понад десять років або відновлювалися лише ямковим методом. Водночас «карти» асфальту, укладені минулого чи кілька років тому, здебільшого залишаються в належному стані, тоді як старе покриття поруч із ними продовжує руйнуватися.