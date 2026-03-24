Небезпечний скейт-парк у Південно-Західному районі Черкас: об’єкт за 1,4 млн став загрозою для дітей

Скейт-парк у Черкасах, який відкрили в червні 2021 року як один із перших реалізованих проєктів Громадського бюджету-2020, сьогодні викликає серйозні занепокоєння. Об’єкт, на який витратили 1,4 млн грн, перетворився на потенційно небезпечну зону для дітей та підлітків.

Покриття доріжок перебуває в аварійному стані: тріщини, нерівності та пошкодження створюють високий ризик травмування під час катання. Відсутність належного догляду та регулярного обслуговування фактично знищила ідею безпечного спортивного простору.

Хто має відповідати за утримання інфраструктури і коли ситуацію буде виправлено?