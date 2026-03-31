У районі «Д» хтось під’єднався до зливового колектора і каналізаційні стоки без очищення роками напряму потрапляють у Дніпро

Цю проблему виявили ще багато років тому, однак вона досі не вирішена. У районі «Д» хтось під’єднався до зливового колектора замість каналізаційного — ймовірно, це житловий будинок на кілька квартир або підприємство. У результаті каналізаційні стоки без очищення напряму потрапляють у Дніпро.

Чи було це зроблено свідомо, чи це технічна помилка — невідомо. Але факт очевидний: нечистоти роками зливаються в річку в межах міста. Хто відповідальний і чому це досі не припинено — питання поки без відповіді.