У Черкасах через дефіцит кадрів до ремонту доріг залучатимуть іноземних працівників — Анатолій Бондаренко

У Черкасах комунальні підприємства відчувають гострий дефіцит працівників через мобілізацію та нестачу кадрів. Про це під час пресконференції повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

За його словами, нині бракує представників робітничих професій — слюсарів, ремонтників, водіїв і двірників. Частина працівників комунальних підприємств має бронювання, однак цього недостатньо для повноцінної роботи.

Міський голова зазначив, що на багатьох напрямках дедалі більше роботи виконують жінки. Зокрема, вони очолюють окремі ділянки та комунальні підприємства міста.

Також у Черкасах можуть з’явитися іноземні працівники для ремонту доріг. За словами Бондаренка, одна з компаній, яка займається асфальтуванням вулиці Одеської, планує залучити близько 50 працівників із-за кордону за робочими візами.

Їм мають забезпечити проживання, харчування та необхідні документи для роботи в Україні. Наразі триває оформлення візових питань.

За словами міського голови, вже найближчим часом жителі Черкас можуть побачити іноземних працівників на дорожніх роботах у місті.