У Черкасах розпочали опрацювання концепції нового скверу «Замковий» площею близько 33 соток

Відповідне доручення отримали департамент дорожньої інфраструктури та департамент архітектури, які мають визначити межі майбутньої зеленої зони.

Наразі триває опрацювання концепції простору разом з архітекторами. Серед запропонованих ідей — облаштування сходів, елементів благоустрою з обох боків території, а також створення зони відпочинку зі столиками для гри в шахи.

Також розглядається можливість часткового облаштування скверу як меморіального простору — зокрема, зі встановленням знака на честь загиблих черкасців, які брали участь у російсько-українській війні.

Окремо пропонується концепція археологічного скверу з елементами, пов’язаними з історією місцевості та можливими знахідками, однак остаточне рішення щодо цього напрямку ще не ухвалене.

У міській владі зазначають, що під час планування також необхідно врахувати наявний проїзд до приватних домоволодінь, яким користуються місцеві мешканці.

Робота над проєктом триває, остаточну концепцію скверу планують узгодити після консультацій з фахівцями та профільними установами.

— Один з депутатів, який підіймав на сесії це питання, казав, що це ділянка для воєнкома і для його дружини. Але там чоловік у ролі дружини виступає. То хто ця інша особа? Вона на тому самому телефонному номері зареєстрована за тією самою адресою, що і воєнком. Так ми з’ясували. Вам відомо, хто в ролі дружини виступає? Що за чоловік?



— Дивіться, одна ділянка — громадянину Устименку, друга ділянка — громадянину Котику, також працівнику ТЦК. Так що хто виступає в ролі дружини, для мене це невідомо.