Корпоратизація і наглядові ради: що незабаром зміниться для комунальних закладів Черкас

У Черкасах готуються до корпоратизації комунальних підприємств відповідно до змін у законодавстві. Йдеться про зміну форми управління підприємствами, які нині працюють як унітарні та належать громаді міста.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко під час обговорення питань міської інфраструктури.

За словами очільника, місто наразі діє відповідно до вимог чинного законодавства, однак системного підходу до процесу поки не сформовано.

Зміни стосуватимуться не лише комунальних підприємств, а й медичних закладів. Зокрема, йдеться про створення наглядових рад. У міськраді зазначають, що формування таких рад наразі перебуває на етапі напрацювання.