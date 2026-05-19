У Черкасах модернізують укриття, але коштів на всі об’єкти не вистачає: у владі говорять про потребу державної підтримки

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко визнає проблему нестачі повноцінних укриттів у школах та дитячих закладах міста. За його словами, частина учнів під час повітряних тривог змушена переходити до укриттів, розташованих за межами навчальних закладів.

За словами Анатолія Бондаренка, у Черкасах діє карта укриттів, де позначені як найпростіші укриття, так і більш захищені споруди. Водночас він наголосив, що ситуація залишається складною, оскільки частина укриттів перебуває не лише у комунальній, а й у державній або приватній власності.

Міський голова також зазначив, що з 1 червня нові будівельні норми передбачатимуть облаштування не найпростіших, а протирадіаційних укриттів із підвищеними вимогами до безпеки та місткості.

За словами Бондаренка, у Черкасах продовжують модернізувати вже наявні укриття. Він повідомив, що за роки війни в місті збудували одне укриття з нуля в одній зі шкіл, а також відремонтували низку інших об’єктів.

Водночас міський голова визнав, що ні міський, ні обласний, ні державний бюджети наразі не здатні повністю профінансувати приведення всіх укриттів до належного стану.

Під час обговорення також порушили проблему шкіл, де діти під час повітряної тривоги змушені йти до укриттів поза територією закладу. Анатолій Бондаренко заявив, що питання укриттів місто постійно порушує перед Кабінетом Міністрів та на засіданнях Ради оборони області.

За словами мера Черкас, вирішення проблеми потребує системної роботи, часу та значних бюджетних витрат.