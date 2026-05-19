АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Війна Головне Освіта Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах модернізують укриття, але коштів на всі об’єкти не вистачає: у владі говорять про потребу державної підтримки

Відeditor

Тра 19, 2026

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко визнає проблему нестачі повноцінних укриттів у школах та дитячих закладах міста. За його словами, частина учнів під час повітряних тривог змушена переходити до укриттів, розташованих за межами навчальних закладів.

За словами Анатолія Бондаренка, у Черкасах діє карта укриттів, де позначені як найпростіші укриття, так і більш захищені споруди. Водночас він наголосив, що ситуація залишається складною, оскільки частина укриттів перебуває не лише у комунальній, а й у державній або приватній власності.

Міський голова також зазначив, що з 1 червня нові будівельні норми передбачатимуть облаштування не найпростіших, а протирадіаційних укриттів із підвищеними вимогами до безпеки та місткості.

За словами Бондаренка, у Черкасах продовжують модернізувати вже наявні укриття. Він повідомив, що за роки війни в місті збудували одне укриття з нуля в одній зі шкіл, а також відремонтували низку інших об’єктів.

Водночас міський голова визнав, що ні міський, ні обласний, ні державний бюджети наразі не здатні повністю профінансувати приведення всіх укриттів до належного стану.

Під час обговорення також порушили проблему шкіл, де діти під час повітряної тривоги змушені йти до укриттів поза територією закладу. Анатолій Бондаренко заявив, що питання укриттів місто постійно порушує перед Кабінетом Міністрів та на засіданнях Ради оборони області.

За словами мера Черкас, вирішення проблеми потребує системної роботи, часу та значних бюджетних витрат.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Головне Офіційно Охорона здоров'я Сміла

У Смілянській міській лікарні завершили ремонт терапевтичного відділення: оновили палати, санітарні кімнати, закупили нове обладнання для комфортного перебування пацієнтів і роботи медперсоналу

Тра 19, 2026
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

Корпоратизація і наглядові ради: що незабаром зміниться для комунальних закладів Черкас

Тра 19, 2026
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах розпочали опрацювання концепції нового скверу «Замковий» площею близько 33 соток

Тра 19, 2026

You missed

TV сюжет Головне Офіційно Охорона здоров'я Сміла

У Смілянській міській лікарні завершили ремонт терапевтичного відділення: оновили палати, санітарні кімнати, закупили нове обладнання для комфортного перебування пацієнтів і роботи медперсоналу

19.05.2026 editor
TV сюжет Війна Головне Освіта Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах модернізують укриття, але коштів на всі об’єкти не вистачає: у владі говорять про потребу державної підтримки

19.05.2026 editor
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

Корпоратизація і наглядові ради: що незабаром зміниться для комунальних закладів Черкас

19.05.2026 editor
TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах розпочали опрацювання концепції нового скверу «Замковий» площею близько 33 соток

19.05.2026 editor