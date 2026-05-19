У Смілянській міській лікарні завершили ремонт терапевтичного відділення: оновили палати, санітарні кімнати, закупили нове обладнання для комфортного перебування пацієнтів і роботи медперсоналу

У відділенні облаштували 36 палатних місць із новими ліжками та меблями. Терапевтичний блок приймає пацієнтів, які найчастіше надходять із підозрами на серцево-судинні, неврологічні та інші захворювання для подальшого обстеження та встановлення діагнозу.

Після первинної діагностики пацієнтів за потреби направляють до профільних відділень для спеціалізованого лікування.

Під час ремонту також врахували вимоги безбар’єрності. У коридорах встановили таблички зі шрифтом Брайля, нанесли кольорові смуги для навігації, облаштували інклюзивні санітарні кімнати та душові.

Оновлене відділення відвідав міський голова Сміли Сергій Ананко. Він оглянув приміщення, поспілкувався з медиками та пацієнтами.

Нині терапевтичне відділення працює в корпусі на вулиці Героїв Холодноярців і вже приймає пацієнтів у оновлених умовах.