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Пляж «Живчик»: небезпечна територія, де заборонено купатися

Відeditor

Чер 11, 2026

Пляж «Живчик» на Митниці залишається популярним місцем відпочинку черкасців. Водночас його стан викликає чимало запитань. На території пляжу відсутні буйки та рятувальний пост, а відпочивальників зустрічають таблички із забороною купання. При цьому тут працює прокат сапів та іншого водного транспорту.

Варто зазначити, що «Живчик» не є комунальним пляжем. Це приватна територія, доступ до якої залишається вільним для відпочивальників. Водночас саме власник несе відповідальність за безпеку людей, належне утримання пляжу та відповідність об’єкта санітарним вимогам.

Поруч розташовані величезні території так званих «диких» пляжів Митниці, які традиційно приваблюють чимало людей.

Попри відсутність належної інфраструктури та контролю за безпекою, тут щодня відпочивають сотні черкасців. Саме район митницьких озер через значні глибини та складний рельєф дна залишається однією з найбільш небезпечних зон відпочинку на воді в Черкасах. Щороку тут трапляються нещасні випадки та трагедії.

Ми оцінили цей пляж за нашою системою, що враховує багато чинників — 5 балів з можливих 12. Поки це найгірший результат із пляжів, що обстежиди наші журналісти.

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Від editor

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