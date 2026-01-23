АНТЕНА

У Черкасах триває ремонт головного каналізаційного колектора

Січ 23, 2026

Рух транспорту вулицею Гоголя обмежений до 6 лютого.

TV сюжет Життя У Черкасах

Як у Черкасах рятують безхатніх тварин. Подробиці роботи комунального Центру порятунку тварин

Січ 23, 2026
TV сюжет Головне Офіційно Охорона здоров'я Пряма мова У Черкасах

Медичні заклади Черкас забезпечені електроенергією та працюють — директор департаменту охорони здоров’я ЧМР Сергій Холодняк

Січ 23, 2026
TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

У Черкасах критично зростає кількість ДТП під час вимкнень світла

Січ 22, 2026

