Валерій Воротник: Ми зробили членство в НАТО та ЄС метою, а не інструментом

Якщо нас ніколи не приймуть в НАТО та ЄС? Внесення до Конституції України курсу на членство в НАТО, на мою думку, стало одним із елементів casus belli — не причиною російської агресії і тим більше не її виправданням, а одним із факторів, які кремль використав для переходу до повномасштабної війни.

Саме тому я завжди вважав помилкою закріплювати зовнішньополітичний курс у Конституції. Стратегія держави має визначатися її інтересами та обставинами, а не перетворюватися на конституційну догму.

На саміті в Туреччині виступ Зеленського скасовано. Кажуть — щоб не дратувати Трампа.

Поляки, угорці, словаки, чехи — дедалі відвертіше демонструють, що не хочуть бачити Україну в НАТО та ЄС. Ми ж продовжуємо тішити себе сподіваннями.

Скасування виступу Зеленського — приниження країни. Чергове.

Хоча, справді, виступ Трампа на тлі Зеленського виглядав би жалюгідно. Це нагадувало б спробу провінціала сказати щось розумне після лідера сезону на конкурсі капітанів КВН.

А нам — глибока занепокоєність замість зброї. І за цю «занепокоєність» ми платимо життями українських військових і цивільних.

Що нас чекає?

Обстріли балістикою. Руйнування міст — в обмін на далекобійні санкції. Ревнощі східноєвропейських сусідів, які дедалі частіше перетворюватимуться на антиукраїнську істерію.

Як на мене, самі принципи існування НАТО та ЄС в осяжному майбутньому не дозволять Україні стати їх повноправним членом.

І тут ми підходимо до значно неприємнішого висновку.

Україна зробила своєю стратегічною метою не власну безпеку, а членство в організаціях, рішення про вступ до яких ухвалюємо не ми.

Безпека — це мета. НАТО — лише один із можливих інструментів її досягнення.

Розвиток і добробут — це мета. Європейська інтеграція — один із можливих інструментів.

Ми ж перетворили інструменти на сакральну мету. І потрапили в пастку: тепер жодна влада не може чесно сказати суспільству, що вступу до НАТО в осяжному майбутньому може не бути. Бо це означатиме визнати недосяжність мети, записаної в Конституції.

Тому ми роками підтримуємо ілюзію: ще трохи — і нас приймуть.

Насправді держави не дружать. Вони мають інтереси.

Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, США, Німеччина підтримуватимуть нас рівно доти й настільки, наскільки це відповідатиме їхнім власним інтересам.

Це не зрада. Це нормальна міжнародна політика.

Ненормально — будувати власну стратегію на очікуванні чужої вдячності.

Ми чомусь вирішили, що героїзм породжує політичні зобов’язання. Не породжує.

Можна захоплюватися українцями. Аплодувати Зеленському. Вивішувати українські прапори. І водночас не хотіти бачити Україну ані в НАТО, ані в ЄС.

Бо в міжнародній політиці моральна підтримка чудово поєднується з холодним розрахунком.

І чим довше триває війна, тим більший ризик, що Україну сприйматимуть не як майбутнього рівноправного партнера, а як функцію.

Буфер. Армію. Проксі. Ринок. Сировинну базу. Джерело робочої сили. Територію між Росією та Європою.

Якщо ми самі не сформулюємо, ким є Україна після війни, це за нас сформулюють інші.

Можливо, головна помилка України останніх десятиліть у тому, що ми весь час намагалися кудись вступити — замість того, щоб стати державою, яку неможливо ігнорувати.

Ми чекали, що нас захистять. Що оцінять нашу жертву. Що визнають наш героїзм. Що зрештою скажуть: тепер ви заслужили право бути з нами.

Але в міжнародній політиці не видають членські квитки за героїзм.

Там поважають силу, суб’єктність і здатність бути потрібним — але не залежним.

Можливо, Україні давно час перестати запитувати, коли нас приймуть.

І почати думати, ким ми будемо, якщо нас не приймуть ніколи.

Автор: Валерій Воротник, сторінка у фб