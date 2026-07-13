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50 метрів до контейнера. І кілометри до культури? Чому невеликий дикий пляж біля паркувального майданчика на вулиці Сержанта Жужоми перетворився на смітник

Відeditor

Лип 13, 2026

Це невеликий пляж біля паркувального майданчика на вулиці Сержанта Жужоми. Затишне, майже дике місце для тих, хто цінує тишу, природу та відпочинок без натовпу. Але, схоже, для когось ця гармонія стала зайвою. Хтось вирішив перетворити зелену зону на стихійне сміттєзвалище. І найцинічніше те, що контейнерний майданчик розташований буквально за пів сотні метрів.

Це вже не проблема комунальних служб. Це проблема людської культури. Адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Поки одні приходять сюди відпочити, інші залишають після себе гори сміття. І, на жаль, жодна прибиральна техніка не здатна прибрати людську байдужість.

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Від editor

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