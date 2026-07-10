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Фіктивне працевлаштування задля уникнення мобілізації – новий зашквар слуги народу

Відantenna

Лип 10, 2026 #Араік Мкртчан, #Зашквар, #Корупція, #Слуга народу

Заступник начальника Служби у справах дітей Черкаської міської ради Єрванд Мкртчян, якого джерела «Антени» називають фіктивно працевлаштованим задля ухилення від мобілізації, задекларував Porsche Cayenne та дві компанії батька, який є родичем впливового депутата Черкаської міськради

Заступник начальника Служби у справах дітей Черкаської міської ради Єрванд Мкртчян подав декларацію за 2025 рік.

У документі він вказав квартиру та автомобіль Porsche Cayenne, оформлені на батька, а також дві компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є його батько — Тігран Мкртчян.

За 2025 рік Єрванд Мкртчян задекларував 638 тисяч гривень заробітної плати.

У декларації вказаний лише один об’єкт нерухомості — квартира площею 48,3 м² у Черкасах, набута у 2005 році. Її власником є батько посадовця — Мкртчян Тігран Єрвандович.

Також у декларації зазначений Porsche Cayenne 2012 року випуску, набутий у вересні 2022 року. Вартість автомобіля не вказана. Його власником також є батько Єрванда Мкртчяна.

Крім того, у декларації зазначені корпоративні права у двох компаніях, кінцевим бенефіціарним власником яких є Тігран Мкртчян:

✔️ ПП «Інвестбудгарант 2019» (код ЄДРПОУ 42904234);

✔️ ТОВ «Експресбудінвест» (код ЄДРПОУ 34076685).

Обидві компанії зареєстровані в Черкасах за однією адресою — вулиця Самійла Кішки, 177.

«Антена» поспілкувалася з людьми, які за родом своєї діяльності регулярно перетиналися зі Службою у справах дітей Черкаської міської ради. За їхніми словами, заступника начальника на ім’я Єрванд та з прізвищем Мкртчян вони в установі ніколи не бачили.

Саме тому виникає питання: яку роботу фактично виконував посадовець, який за 2025 рік отримав 638 тисяч гривень заробітної плати з бюджету?

За інформацією «Антени», Тігран Мкртчян є близьким родичем голови фракції «Слуга народу» у Черкаській міській раді Араіка Мкртчяна.

Більше того, за інформацією наших джерел, компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких офіційно вказаний Тігран Мкртчян, фактично можуть бути пов’язані з бізнес-інтересами самого Араіка Мкртчяна.

Звертає на себе увагу й адреса реєстрації цих підприємств — вулиця Самійла Кішки, 177. За цією адресою розташована відома в Черкасах база «ТЗБ», яку пов’язують з Араіком Мкртчяном та де розташований всім відомий його офіс.

Саме тому виникає низка питань, які «Антена» переадресовує правоохоронним органам.

Чи справді Єрванд Мкртчян фактично виконував обов’язки заступника начальника Служби у справах дітей?

Чи не було його працевлаштування формальним і чи не використовувалося воно для отримання відстрочки від мобілізації?

Чи відповідає дійсності інформація про фактичних власників компаній, оформлених на Тіграна Мкртчяна?

І, нарешті, чи немає зв’язку між працевлаштуванням Єрванда Мкртчяна на посаді в міській раді та політичним впливом голови фракції «Слуга народу» Араіка Мкртчяна?

Ці обставини, на нашу думку, потребують належної перевірки.

Від antenna

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