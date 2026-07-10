На Лісовій Просіці конфлікт навколо забудови лише загострюється. Попри поступки забудовника, протести не припинилися. Під час чергового протистояння травмувався чоловік, а конфлікт переріс у сутички

Події навколо Лісової Просіки загострюються. Забудовник днями виконав вимоги протестувальників та презентував оновлений проєкт, у якому зменшив площу забудови. Також він погодився насамперед облаштувати дитячі майданчики та паркову зону. Однак ці поступки конфлікт не зупинили.

Спроба огородити будівельний майданчик закінчилася новим скандалом. Під час розвантаження вантажівки було травмовано одного з протестувальників.

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Після цього група молодих людей, яка прибула на місце конфлікту на прохання протестувальників, почала викидати обладнання будівельників за межі майданчика.

Водночас юридична ситуація навколо ділянки, схоже, вже значною мірою визначена.

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Забудовник виграв низку судів щодо цієї ділянки, включно з Верховним Судом. Поліція закрила кримінальне провадження щодо незаконної вирубки дерев, оскільки було встановлено, що будівельники мали законне право на їх видалення. Однак зрубана деревина кілька років пролежала на ділянці та зрештою стала непридатною для використання.

Минулого тижня під час зустрічі представників міської влади, забудовника та протестувальників у міськраді було прямо заявлено: законних підстав для зупинення будівельних робіт немає.

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Таким чином, конфлікт навколо Лісової Просіки дедалі більше виходить за межі юридичної площини. Забудовник має судові рішення на свою користь, погоджується на зміни проєкту та поступки протестувальникам, однак протистояння не припиняється — і тепер уже переходить у фазу фізичних сутичок та силового втручання.