Ремонт Остріжного узвозу завершено. Рух автотранспорту відновлено

Підрядник ПП «Дорстрой» завершив поточний ремонт Остріжного узвозу біля Пагорбу Слави в Черкасах. Надіслати друзям Поширити у Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Поширити у Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Друк (Відкривається у новому вікні) Друк Більше Поширити на X (Відкривається у новому вікні) X Надіслати посилання другу електронною поштою (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Поширити на X (Відкривається у новому вікні) X Навігація записів 50 метрів до контейнера. І кілометри до культури? Чому невеликий дикий пляж біля паркувального майданчика на вулиці Сержанта Жужоми перетворився на смітник Митницький пляж: купатися чи не купатися? Попереджувальні таблички радять не купатись