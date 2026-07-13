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TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Ремонт Остріжного узвозу завершено. Рух автотранспорту відновлено

Відeditor

Лип 13, 2026 #дороги, #Черкаси

Підрядник ПП «Дорстрой» завершив поточний ремонт Остріжного узвозу біля Пагорбу Слави в Черкасах.

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