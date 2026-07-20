У Черкасах причіп без номерів роками стоїть на зеленій зоні та слугує торговою базою

Ще кілька місяців тому «Антена» розповідала про вантажний причіп, покинутий на зеленій зоні вулиці Петра Дорошенка в Черкасах. Попри суспільний розголос, ситуація не змінилася. Причіп і досі стоїть на тому самому місці, а його використовують як склад і базу для сезонної торгівлі кавунами та іншими овочами.

Чи відповідає таке використання комунальної території Правилам благоустрою міста та чому роками не реагують ані міська влада, ані поліція? Адже вантажний причіп без номерних знаків займає зелену зону, розташований над підземними комунікаціями, а торгівля фактично ведеться за рахунок громадського простору.

Чи справедливо це щодо підприємців, які орендують земельні ділянки, будують магазини, сплачують податки й працюють у законний спосіб? І якщо така практика допустима, то чому будь-хто не може поставити власний причіп у будь-якому людному місці міста та вести бізнес без жодної плати за використання території громади?