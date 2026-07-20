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За стихійне звалище доведеться заплатити: із 11 липня 2026 року в Україні діє новий порядок, який передбачає не лише ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, а й пошук тих, хто їх створює

Відeditor

Лип 20, 2026

З 11 липня в Україні набув чинності новий порядок виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений. Відтепер стихійні сміттєзвалища не лише прибиратимуть, а й шукатимуть тих, хто їх створив. Якщо порушника встановлять, саме він буде зобов’язаний компенсувати всі витрати на прибирання, перевезення та оброблення відходів, а також відшкодувати шкоду, заподіяну довкіллю.

Таким чином відповідальність за незаконне складування сміття стає не лише адміністративною, а й фінансовою.

Поки винуватця не встановлено, ліквідацію стихійного звалища оплачуватиме територіальна громада. Організація робіт покладається на органи місцевого самоврядування.

Новий порядок також визначає чіткі строки реагування. Повідомлення про стихійне звалище мають зареєструвати вже наступного робочого дня, обстежити місце протягом десяти днів, а ліквідувати звалище — не пізніше ніж за два місяці.

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Від editor

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