У парку «Сосновий Бір» у Черкасах завершують облаштування безбар’єрного маршруту

У черкаському парку «Сосновий Бір» добігає кінця облаштування нового пішохідного маршруту. Він буде зручним для всіх відвідувачів, зокрема людей із інвалідністю, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп.

Хід робіт перевірив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

За його словами, підрядник планує завершити роботи вже цього тижня або на початку наступного. Водночас працівники комунальних служб розпочали облаштовувати в парку нові декоративні зони.

Після завершення робіт відвідувачі парку зможуть користуватися новими безбар’єрними доріжками, які зроблять прогулянки комфортнішими для всіх.