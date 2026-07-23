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У Черкасах масово всихають сосни: екологи назвали головні причини

Відeditor

Лип 23, 2026

У Черкасах масово всихають сосни. Найбільше це помітно у парку «Сосновий бір», де дедалі більше дерев жовтіють і гинуть. Як розповів «Антені» начальник міського відділу екології Володимир Гусаченко, основні причини цього явища: зміна клімату, посухи, зниження рівня ґрунтових вод, поширення шкідників і поважний вік дерев.

За словами фахівців, ослаблені сосни легко уражають короїди та грибкові хвороби. Повністю зупинити процес уже неможливо, тому аварійні дерева видаляють, контролюють поширення шкідників і поступово висаджують нові, стійкіші дерева.

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