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Чому Президент звільнив Сирського саме зараз? Розбір у студії «Антени» з політичним експертом Сергієм Пасічником

Відantenna

Лип 22, 2026

Неочікуване, хоча й не надто несподіване рішення Президента України.

Що далі?

У студії «Антени» — політичний експерт Сергій Пасічник та журналіст Валерій Воротник.

Поговоримо про справжні причини кадрових змін у військово-політичному керівництві держави, їх можливі наслідки для фронту, армії та суспільства.

Чи стало звільнення результатом суспільного тиску? Чи готові громадяни розділити відповідальність за такі кадрові рішення разом із владою? Це прояв демократії чи елемент політичної стратегії Володимира Зеленського?

Також обговоримо, наскільки соціологія та рейтинги впливають на рішення влади під час війни, і які наслідки для країни можуть мати відставки Олександра Сирського та Михайла Федорова.

Дивіться ефір на «Антені».

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