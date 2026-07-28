Відверта розмова з капеланом Володимиром Рідним у студії «Антени» про віру, війну, моральний вибір та духовну підтримку захисників

Чи може християнин зі зброєю в руках захищати свою Батьківщину? Чому вірянин Української православної церкви може залишатися щирим українським патріотом? Чи можливе примирення між українським православ’ям і російською православною церквою, та за яких умов це може статися?

Гість ефіру — військовий капелан Володимир Рідний, який вже багато років служить поруч із українськими військовими. Відверта розмова про віру, війну, моральний вибір та духовну підтримку захисників.

Також поговоримо про амбітну ініціативу «Проєкту Фенікс» — провести **24 серпня, у День Незалежності України, концерт на Говерлі**. Як виникла ця ідея, який сенс вкладають організатори в цю подію та чому вона може стати символом незламності країни.

Окрема тема розмови — капеланська служба у Збройних силах України. Чи служать поруч із християнськими капеланами мусульманські імами та юдейські рабини? Як сьогодні організована духовна опіка військовослужбовців різних віросповідань і чому вона є важливою для бойового духу армії?

Відвертий ефір без заготовлених відповідей — про віру, державу, армію та людей, які щодня проходять найважчі випробування.