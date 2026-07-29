Поруч із поліклінікою «Астра» у Черкасах облаштували першу в місті «зелену» парковку, яка поєднує паркувальний майданчик із живим трав’яним покриттям

Замість традиційного асфальту тут використали спеціальну газонну решітку, яка поєднує паркувальний майданчик із живим трав’яним покриттям. Така конструкція витримує вагу автомобілів, водночас дозволяючи траві рости крізь осередки решітки.

Дощова вода не застоюється на поверхні, а природно просочується в ґрунт, що зменшує навантаження на систему зливової каналізації.

Окрім практичності, «зелена» парковка має й екологічні переваги. Вона менше нагрівається влітку, ніж асфальт, зберігає природне водопоглинання та допомагає скоротити площу суцільних штучних покриттів у місті.

Якщо такий досвід виявиться успішним, подібні паркувальні майданчики можуть з’явитися й в інших районах Черкас.