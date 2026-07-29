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На вулиці Береговій у Черкасах триває скид неочищених стоків фекальної каналізації в акваторію Кременчуцького водосховища

Відeditor

Лип 29, 2026

За словами очевидців, найінтенсивніше нечистоти скидають у вихідні дні. Але й сьогодні можна було спостерігати постійний витік обсягом приблизно 50 літрів за хвилину. Нестерпний сморід на місці екологічної проблеми лише підтверджує: йдеться саме про каналізаційні стоки.

«Антена» піднімала цю проблему ще багато років тому. Однак комунальні служби досі не знайшли того, хто незаконно під’єднався до колектора зливової каналізації. Поліція ж узагалі ігнорує звернення, посилаючись на те, що копирсатися в походженні лайна — не їхня, мовляв, справа. Не навчені.

Поруч із місцем скиду розташований один із човнових причалів міста. З часом власники човнів фактично перетворили його на житлове або дачне селище. Куди відводяться каналізаційні стоки з цих будинків, також невідомо. Цілком можливо, що в той самий багатостраждальний Дніпро.

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Від editor

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