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У Черкасах продовжать облаштовувати Дахнівський пляж: з’являться додаткові перголи та мангальна зона

Відeditor

Лип 28, 2026

На Дахнівському пляжі у Черкасах продовжать роботи з благоустрою. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. За його словами, вже за кілька тижнів на пляжі планують встановити перголи та навіси для відпочинку. Наступного року міська влада має намір облаштувати мангальну зону зі столиками.

Міський голова зазначив, що всі міські пляжі залишаються безкоштовними для відвідувачів. На них працюють рятувальники, медичні працівники та персонал КП «Благоустрій», який відповідає за утримання території.

Також Анатолій Бондаренко повідомив про домовленість із підприємцем, який орендує пляж у центральній частині Черкас уже близько 25 років. За словами міського голови, після тривалих перемовин орендар погодився безоплатно передати територію пляжу у користування громаді міста.

Бондаренко додав, що міська влада й надалі планує розвивати пляжі, парки та інші рекреаційні зони, щоб зробити їх комфортнішими для відпочинку мешканців і гостей Черкас.

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Від editor

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