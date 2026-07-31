Практично біля кожного контейнерного майданчика для побутових відходів у Черкасах — гори старих меблів, будівельного сміття, мішків із відходами та іншого непотребу

Практично біля кожного контейнерного майданчика для побутових відходів у Черкасах можна побачити одну й ту саму картину: гори старих меблів, будівельного сміття, мішків із відходами та іншого непотребу.

Такі стихійні звалища утворюють не лише мешканці багатоповерхівок. Часто сміття сюди привозять власними автомобілями з приватного сектору, а іноді й із приміських сіл. Через це контейнерні майданчики швидко перетворюються на несанкціоновані сміттєзвалища.

Комунальні служби регулярно прибирають ці купи відходів, але вже за кілька годин або наступного дня на тому самому місці з’являються нові. У результаті місто змушене постійно витрачати кошти на ліквідацію наслідків чужої безвідповідальності.

Великогабаритні, будівельні та зелені відходи не належать до побутового сміття і не повинні залишатися біля контейнерів. Для них у Черкасах передбачений окремий порядок утилізації — такі відходи можна безкоштовно самостійно доставити на КП «Екологія», де їх приймуть для подальшої переробки або утилізації.

Чи допоможе це остаточно позбутися стихійних звалищ? Поки що відповідь залежить не лише від роботи комунальників, а й від відповідальності кожного, хто вирішує, де залишити своє сміття.