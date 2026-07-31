Металеві гаражі чи паркомісця? У Черкасах є потреба переосмислити використання прибудинкових територій

Проблема паркування в центрі Черкас та біля багатоквартирних будинків стає дедалі гострішою. У робочий час знайти вільне місце в центральній частині міста — справжній квест. Не менш складно ввечері залишити автомобіль біля власної багатоповерхівки. Через дефіцит місць дедалі частіше виникають конфлікти між водіями, а здається, що швидкого вирішення цієї проблеми просто не існує.

Та ми звернули увагу на одну цікаву деталь. Біля багатьох будинків, зведених ще за радянських часів, досі стоять сотні металевих гаражних боксів. Сьогодні вони фактично перебувають поза законом.

Свого часу дозволи на їх встановлення отримували інваліди Другої світової війни, заслужені ветерани та інші пільгові категорії громадян. Минув час. Тих людей вже немає серед живих, а гаражі перейшли у спадок. Частину спадкоємці використовують самі, але чимало боксів уже неодноразово змінили власників або просто здаються в оренду.

Нині міська влада нових дозволів на встановлення таких гаражів не видає. Водночас кожен із цих металевих боксів займає площу, на якій можна було б облаштувати кілька повноцінних паркомісць.

То чи не настав час повернути цей громадський простір мешканцям будинків, які буквально задихаються від нестачі місця та великої кількості автомобілів? Адже громадський простір має служити всій громаді, а не залишатися привілеєм окремих власників щасливчиків.