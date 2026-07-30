Скейтпарк у Черкасах нарешті доробили. І головне — тепер він став значно безпечнішим для дітей

Після критичних сюжетів «Антени» підрядник завершив роботи на об’єкті вартістю понад 1,3 млн грн. Під час огляду ми все ж виявили один незакручений шуруп і дошку, прикручену поверх інших, яка утворює потенційно небезпечний кут.

Загалом же якість виконаних робіт справляє позитивне враження. Щоправда, знамениті лавки у своєрідному «лофтовому» стилі вирішили не переробляти — схоже, вони вже стали місцевою архітектурною пам’яткою.

Втім, тепер нова проблема — не будівельники. Поверхня для катання вже залита напоями, а конструкції вкриваються графіті. Це помітно псує вигляд нового спортивного простору. У цьому випадку претензії вже не до комунальників чи підрядника. Зберегти скейтпарк охайним можуть лише ті, хто ним користується.