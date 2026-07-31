На Руставі водій електрокара поповнив стихійне звалище: відео буде передане муніципальній інспекції для встановлення особи порушника

Цей контейнерний майданчик на Руставі — одна з найпроблемніших точок міста. Стихійне звалище тут практично не зникає. Через вдале логістичне розташування — просто біля проїжджої частини — сюди регулярно звозять великогабаритні відходи. Не лише мешканці навколишніх будинків, а й люди з приватного сектору, приміських таунхаусів і навіть сусідніх сіл.

Те, що такі дії є порушенням правил благоустрою і за них передбачений штраф, схоже, мало кого зупиняє.

Під час зйомок ми стали свідками чергового такого випадку. Водій електрокара зупинився біля контейнерного майданчика і просто висипав на землю відходи зі свого автомобіля, поповнивши стихійне звалище.

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Це відео редакція «Антени» передає до Управління інспектування Черкаської міської ради для встановлення особи порушника та вжиття заходів відповідно до чинного законодавства.

Втім, навіть покарання окремих порушників саме по собі проблему не вирішить.

Місту потрібні нові підходи до поводження з великогабаритними, будівельними та зеленими відходами. Одне з можливих рішень — створення мережі безкоштовних пунктів прийому в різних районах Черкас, щоб людям не доводилося везти такі відходи через усе місто.

Не менш важливо й системно інформувати мешканців про правила утилізації. Сьогодні багато хто або не знає, куди можна законно здати такі відходи, або впевнений, що за викинуте біля контейнерів сміття жодної відповідальності не буде.

Чисте місто залежить не лише від роботи комунальних служб чи рішень міської влади. Воно починається з відповідальності кожного, хто сьогодні вирішує, де залишити власне сміття.